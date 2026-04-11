「仮面ライダーアギト」の２５年ぶり新作、映画「アギト−超能力戦争−」（２９日公開）の完成披露舞台あいさつが９日に東京都内で行われた。主演の要潤、映画初出演のゆうちゃみらが登壇した。ゆうちゃみは上品なシャンパンカラーのシースルー衣装。身長１７５ｃｍで、ＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」の調査で「実際に会ったら意外とデカい芸能人」断トツ１位となったことも。舞台あいさつでは身長１８５ｃｍの要潤の横に