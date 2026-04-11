スーパーフライ級ノンタイトル10回戦ボクシングのスーパーフライ級ノンタイトル10回戦が11日、東京・両国国技館で行われ、WBC世界スーパーフライ級1位・坪井智也（帝拳）が同級6位の元世界2階級制覇王者ペドロ・ゲバラ（メキシコ）と対戦。2ラウンド途中に両者の頭が偶然ぶつかり、ゲバラが立てなくなった。そのままゴングが鳴り試合が終了。偶然のバッティングによる負傷で、当初はドローと発表されたが、のちに無効試合に変更