今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある猫ちゃんのヒゲに起きた出来事。その内容に多くのX民が驚いたみたいです。投稿はXにて、5万回以上表示され、たくさんのXユーザーたちの注目を集めました。 【写真：寝ている猫の『ヒゲ』をよーく見てみたら、先っぽが……思わず二度見の『驚きの光景』】 猫のヒゲも枝毛になるらしい 今回、Xに投稿したのは「ゆうなもふもふにゃんずふぁみりӦ