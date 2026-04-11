新入りの子猫に先住猫ちゃんが取った、驚きの行動とは？あまりにも尊いやり取りが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は13万回を超え「茶トラって面倒見のいい子が多い気がする」「見守る優しさのある素敵な紳士猫」「ず～～っと見ていたいです」といったコメントが集まっています。 【動画：保護された『新入り子猫』に先住猫が見せた『優しすぎる対応』…あまりにも尊い光景】 子猫に怒らない猫ちゃん