猫が幸せに過ごせる『理想の暮らし』の条件 1.安心して休める「自分だけの場所」がある 猫にとって一番大切なのは「安全」と感じられる居場所です。 人が頻繁に通る場所や音が多い空間では、落ち着いて眠れません。静かで少し高い位置にベッドを置くだけでも、安心感は大きく変わります。お気に入りの寝床があるだけで、ストレスはぐっと減ります。 2.縦に動ける「立体的な空間」がある 猫は上下運動を好み