タイで開催中のU-20女子アジア杯の準々決勝で、ベトナムを4-0で破ったヤングなでしこ（U-20女子日本代表）が世界への扉を開いた。タイで開催中のU-20女子アジアカップ準々決勝で4月11日にU-20女子ベトナム代表と対戦した日本は4-0の大勝。9月にポーランドで開催されるU-20女子ワールドカップ（W杯）への出場を決めた。アジア予選を兼ねた今大会でグループリーグC組を3連勝した日本は、A組の3位から進出したベトナムと対戦。序