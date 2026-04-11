アメリカは医療費が日本に比べると高額ですが、平均寿命を比較すると日本を下回っています。GitHub上で公開されたオープンソースプロジェクト「The American Healthcare Conundrum」は、アメリカの医療制度で何に費用がかかり、どこで「無駄」が発生しているのかを公開データから一つずつ検証し、その結果をまとめています。The American Healthcare Conundrum https://github.com/rexrodeo/american-healthcare-conundrumHealth