女性アイドルグループ「モーニング娘。’２６」が１１日、東京・立川ステージガーデンで春の全国ツアー（１１都市２５公演）の初日を迎え、牧野真莉愛の卒業公演がツアー千秋楽（６月２４日、東京・日本武道館）に開催されることがサプライズ発表された。で今ツアーを最後にグループを離れることを発表した牧野は、尊敬するプロ野球・日本ハムの新庄剛志監督が現役引退を表明した際のヒーローインタビューを意識してファンにあ