◆東京六大学野球春季リーグ戦第１週第１日▽慶大１１―０立大（１１日・神宮）慶大・小原大和（４年＝花巻東）が、歴史に名を刻むアーチを描いた。「２番・ＤＨ」で先発し、８回までに２本の適時打を含む４安打。さらに、９回２死三塁でも低めの直球を左翼への２ランとし、５安打４打点の大暴れだ。リーグ戦初アーチが今春から導入されたＤＨ制での１号にもなったが、「歴史に名を刻めたことは本当にうれしい。だけど優勝するこ