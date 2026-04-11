◆関西学生野球春季リーグ戦▽第２節１回戦同大３―１京大（１１日・甲子園）この春、高校を卒業したばかりの１年生左腕が“開幕投手”の大役を果たした。同大・三浦幌史（１年＝福井工大福井）が先発し６回を４安打無失点で勝ち投手になった。初回２死満塁のピンチをしのぐと、テンポ良い投球で京大打線を封じた。竹川智之監督（５４）に先発を告げられたのは３日前だった。「（大学に）入ったばかりというのはあったん