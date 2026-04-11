「西武５−２ロッテ」（１１日、ベルーナドーム）西武が快勝し、最下位を脱した。先発の武内は７回４安打１失点で今季初勝利。試合後にお立ち台に上がると「今日は内容自体はよくなかったんですけど、ショートの源田さんに（打球を）飛ばしたら絶対にやってくれると思ったんで。たくさん飛ばしました」と話して場内を沸かせた。遊撃の名手・源田は前夜、１点リードの九回２死満塁での遊撃守備で、小川のゴロをファンブルす