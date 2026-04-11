大型犬の子犬が「サークルから出たい」とアピールするので、扉を開けてあげたら…？まさかのコントのような展開が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破しています。 【動画：子犬がサークルから出たがるので『扉を開けてあげた』結果…まさかの『コントのような光景』】 サークルから出たがる大型犬の子犬 YouTubeチャンネル「きなこチャンネル Labrador Retriever」に投稿されたのは