わんこの衝撃的な寝起きが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で45万2000回再生を突破し、「正面しんどいｗｗ」「こっち見た瞬間ダメだった笑」「二日酔い明けの人みたいで草」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ソファで爆睡する犬→起き上がったと思ったら…人間以上に凄い『衝撃的な寝ぐせ』】 ソファで爆睡する犬 TikTokアカウント「_mumu_0712」の投稿主さんは、マルック