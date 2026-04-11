「最急行」から始まった特急の歴史停車駅が少なく設備が優れた列車で、運賃以外の特別料金の徴収を始めたのは、1906（明治39）年の「最急行1列車・2列車」とされています。新橋〜神戸間を結ぶ列車です。この列車が登場した際は、「乗車時間が短いのに、なぜ料金が高くなるのか」という疑問が寄せられたというエピソードが残っています。【5時間！】特急「ひたち」370kmの旅を見る（写真）最急行は1912（明治45）年に「特別急行