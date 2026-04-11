海外メーカーの自動車が一堂に会する「金沢輸入車ショウ」が石川県金沢市の石川県産業展示館4号館で開幕しました。円安・国際情勢で高級志向高まる金沢輸入車ショウは、石川県産業展示館4号館を会場に、石川県内の自動車販売会社など11社が、欧米の輸入車およそ120台を展示・販売しています。円安の影響を受けて、部品も含めた輸入車の価格高騰により、ディーラーではプレミア感を強調した、より高級志向の車を充実させています。