１１日放送のＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）に、同局系連続ドラマ「田鎖ブラザーズ」（金曜・午後１０時、１７日スタート）に出演する主演の岡田将生、警察官の兄弟役を演じる染谷将太、岡田とバディを組む刑事役の中条あやみ、謎多き質屋店主役の井川遥が出演した。ドラマは２０１０年４月２７日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか２日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザー