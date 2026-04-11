富士山の麓では桜が見ごろを迎え多くの観光客で賑わっています。【映像】雄大な富士山と桜（複数カット）富士五湖の一つ河口湖では、例年より早く開花した桜が、満開となって湖畔を彩っています。この桜はおよそ40年前に地域を盛り上げるため、地元の住民らによって植えられました。11日は久しぶりの晴天に恵まれ、雄大な富士山と淡いピンクの桜、そして青い湖を写真に収めようと国内外から多くの人が河口湖を訪れ、この時期