◆プロボクシング▽バンタム級（５３・５キロ以下）１０回戦〇ホセ・カルデロン（判定）秋次克真●（１１日、両国国技館）米国を拠点にする逆輸入ボクサーでＩＢＦ世界バンタム級５位・秋次克真（２８）が日本デビュー戦で初黒星を喫した。昨年１１月に増田陸（帝拳）と対戦したホセ・カルデロン（２２）＝メキシコ＝に０―２の僅差判定負け。デビューからの連勝も１４デストップした。序盤から前に出て積極的に攻撃を仕