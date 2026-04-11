◇プロボクシングスーパーフライ級ノンタイトルWBC・WBO1位、WBA5位、IBF10位 坪井智也（帝拳）＜10回線＞WBC6位、WBO8位 ペドロ・ゲバラ（メキシコ）（2026年4月11日両国国技館）アマチュアボクシングの21年世界選手権バンタム級金メダリスト、坪井智也（30＝帝拳）はプロ4戦目で元世界2階級制覇王者ペドロ・ゲバラ（36＝メキシコ）相手にまさかの無効試合となった。アクシデントは2回開始直後に発生。坪井が相手のパ