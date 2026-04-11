自転車の「青切符」制度が開始されたことを受け、シミュレーターで交通ルールを学ぶイベントが開かれました。【映像】シミュレーターで交通ルールを学ぶ様子指導員「前に車が止まっているよ避けるけど後ろ見ないと危ないんじゃない？止まって後ろを見る、大丈夫そうだったら避けていくんだよ」東京・豊島区の公園で警視庁のイベントが開かれ、親子連れらが参加しました。参加者は、1日に始まった自転車の交通違反に反則金を科