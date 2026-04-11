今秋の愛知・名古屋アジア大会で男女ともに２大会ぶりの優勝を目指すホッケー日本代表が１１日、東京都品川区の大井ホッケー競技場で韓国代表との国際強化試合に臨んだ。女子日本代表「さくらジャパン」は第３クオーターに村山裕香（ソニーＨＣ）のゴールで均衡を破り、１―０で逃げ切った。村山は「日本での国際試合は初めての経験だったので、多くのファンの方に足を運んでいただいて、すごくうれしかった」と声を弾ませた。