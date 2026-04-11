インターネットテレビ「ＡＢＥＭＡ」開局１０周年記念特別番組「３０時間限界突破フェス」の目玉企画「ウルフアロンから３カウントを取ったら１０００万円」第１部が１１日に行われ、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルで、現在は新日本プロレスで活躍するウルフアロン（３０）が３人の挑戦者を?秒殺?で退けた。２０２１年放送の「朝倉未来にストリートファイトで勝ったら１０００万円」以来、５年ぶりとなる「１０００万円