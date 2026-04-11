可愛いがぎゅっと詰まった新作お菓子が登場♡サンリオキャラクターズとロッテの人気チョコがコラボした「マンチョコ」は、開ける楽しみとコレクション欲をくすぐるアイテムです。さらに今回は、キャラクター大賞と連動した特別企画も実施。お菓子を楽しみながら“推し活”もできる、今しか味わえないワクワク体験に注目です♪ 全20種シールで楽しさ倍増♡ 「サンリオキャラクターズマン