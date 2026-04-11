◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ーヤクルト(11日、東京ドーム)来日後初登板となる1軍先発マウンドにあがった巨人・マタ投手。5回2失点でマウンドを降りました。先頭打者に四球を許し、続くサンタナ選手にはフェンス直撃の2塁打とされ、初回から無死2、3塁のピンチを背負ったマタ投手。続く鈴木叶選手には2球目のストレートをライト方向へはじき返され、2点を失います。それでも2回以降は無失点イニングを重ねる粘投。3回には三者凡退を