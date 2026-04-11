演歌のプリンス、辰巳ゆうと（28）が11日、大阪・オリックス劇場で行われたカンテレ朝の情報番組「よ〜いドン！」（関西ローカル、月〜金曜前9・50）から誕生した「よ〜いドン！歌謡祭」に出演した。トークコーナーでは番組MCの円広志（72）や月亭八光（48）らと「人生思い出の1曲」の話題となり、故・村下孝蔵さんの「初恋」と即答。幼いころから演歌ばかり歌い続けていたという辰巳は「何を歌ってもコブシが回ってしまうのが