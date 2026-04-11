アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラドル、大食いタレントの顔も持つちとせよしのさんが、ヤングアニマル8号の表紙と巻頭グラビアに登場しました。【写真】ピンクのメッシュランジェリーで悩殺ショットを披露したちとせよしのさんB95・W65・H98という圧巻のプロポーションが武器のちとせさん。7年前の2019年、「YAグラ姫2019」で編集部特別賞を受賞。その時から輝いていた原石は時間を重ね、さらに魅力を