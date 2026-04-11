かつて「吉田あかり」の名前で活動していたタレントの幸田あかりさんのFLASHデジタル写真集「幸田あかり消せない記憶」「幸田あかり消えないぬくもり」がリリースされました。【写真】「春っぽく、ヘルシーでgirlyなイメージです」とXでコメントした幸田あかりさんグラビアファンなら誰もが知るあのコ。改名後、3年ぶりとなるグラビア復帰直後から圧倒的な美貌とスタイルで多くのファンを魅了する幸田さん。FLASHでは19歳以