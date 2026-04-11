トランプ米大統領は4月10日、ホルムズ海峡について、「近く（航行が）再開される。いずれにしても開放されるだろう」と述べました。 トランプ氏は同日午後、メリーランド州のアンドルーズ空軍基地で飛行機への搭乗前に記者団の取材に応じ、米国とイランが予定している協議内容には、ホルムズ海峡の通航問題が含まれるとの認識を示しました。そのうえで、この航路は「近く」正常な状態に戻るとの見方を示し、「進展はかなり速いだろ