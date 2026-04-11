現地４月10日に開催されたブンデスリーガ２部の第29節で、福田師王が所属するカールスルーエはビーレフェルトとホームで対戦。４−１で快勝を飾った。この一戦で、ダメ押しとなる４点目を奪ったのが、76分から途中出場した福田だ。左サイドからきたパスを引き付けて振り抜き、正確なシュートをファーサイドに流し込んでみせた。 この今シーズン３点目に、ファンも注目。SNS上では次のような声が上がった。「頑張って