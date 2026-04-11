「ファーム・西地区、広島２−１阪神」（１１日、マツダスタジアム）阪神は逆転負けを喫した。先発・今朝丸裕喜投手（１９）は今季最長の７回を投げきって１失点の好投。七回２死二塁のピンチでは田村を遊ゴロに仕留めた。打っては二回１死一、三塁の好機で、キャム・ディベイニー内野手（２８）がファーム公式戦４９打席目にして初打点となる２点適時二塁打を放った。しかし、今朝丸の後を受けて八回から登板した及川雅貴投手