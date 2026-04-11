大相撲春巡業は11日、神奈川県藤沢市で行われ、春場所で3度目の優勝を果たし、場所後に大関に復帰した霧島（29＝音羽山部屋）が申し合いを再開した。「活躍している関取だから、やってみようかな」と幕内・藤凌駕（23＝藤島部屋）を指名。豪快な上手投げや右を差して力強く寄り切るなど13番で10勝3敗だった。「押し相撲って感じで、前に攻めてきたりしたので、ここから、しっかり自分の稽古の感覚を戻して、負けないぐらいや