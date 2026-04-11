「日本ハム３−６ソフトバンク」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転負けで、ソフトバンクには開幕から４連敗となった。清宮幸太郎内野手が、２安打２打点。５点を追う七回は２死満塁で上沢から二塁への適時内野安打、４点を追う九回も２死一、二塁で杉山から右前適時打を放って意地を見せた。「執念で打ちました。点差もあったし。モーレ（＝レイエス）につなげばっていう気持ちはあったんで。最初の３打席は良