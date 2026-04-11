カンテレ朝の人気情報番組「よ〜いドン！」（関西ローカル、月〜金曜前9・50）の音楽イベント「よ〜いドン！歌謡祭」が11日、大阪・オリックス劇場で行われた。番組MCの円広志（72）がトップバッターで登場。「ハートスランプ二人ぼっち」を歌いながら、客席を縫うようにステージに向かうと満員の客席は一気にヒートアップした。さらに、火曜レギュラーの松本伊代（60）が、ミニのドレスでヒット曲「センチメンタル・ジャー