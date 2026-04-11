【ワシントン＝栗山紘尚】米紙ニューヨーク・タイムズは１０日、イランがホルムズ海峡に敷設した機雷の一部について、行方を特定できなくなっていると報じた。米国のトランプ大統領が要求している海峡の開放が進まない要因となっているという。米政府当局者の話として伝えた。報道によると、イランは、米国とイスラエルによる対イラン軍事作戦が始まった直後の３月、小型船を用いて機雷を敷設した。ただ、イランが全ての機雷の