フィギュアスケート男子の五輪連覇者でプロとして活動する羽生結弦さん（31）が11日、宮城・セキスイハイムアイスアリーナで単独公演「YUZURUHANYUREALIVEanICESTORYproject」の初日公演を行った。自らが出演・制作総指揮となり、これまで生み出してきたプログラムたちをもう一度生きた存在として立ち上げる、その日限りのLIVE。第1部では映像とともに「MEGALOVANIA」「MassDestruction―Reload―」「Otonal