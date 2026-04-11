「福岡チャンピオンカップ・Ｇ１」（１１日、福岡）シリーズ最若手の西岡顕心（２４）＝香川・１２９期・Ａ１＝が１着発進を決めた。１回走りだった初日５Ｒはインからしっかりと逃げ切って勝利。「ペラを大幅に叩いたけどだいぶ失敗していた」と調整は合っていなかったことを口にしていたが、「いいエンジンなのは間違いないし、もっと良くなりそう」と、勝率上位の４３号機には信頼を置く。今年のトップルーキーにも選出さ