◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１１日・東京ドーム）巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）が来日初先発し、５回９７球で６安打２失点。ビハインドで降板し、球団の新外国人では２３年のグリフィン以来となる初登板初白星はならなかった。初回に２安打２四死球で２失点。いきなり出はなをくじかれたが、２回以降は意地を見せてゼロを並べた。内海投手コーチも「初登板という事もあり緊張していたし、この試合に