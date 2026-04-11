◆パ・リーグ日本ハム３―６ソフトバンク（１１日・エスコン）日本ハムは１１日、ソフトバンク戦（エスコン）で３―６の逆転負けを喫した。先発した伊藤大海投手（２８）は６回途中７安打６失点で今季初黒星。チームはソフトバンクに開幕から４連敗となった。「１番・中堅」で先発出場した矢沢宏太投手（２５）は、０―０の初回先頭、上沢の２球目、１５０キロのツーシームを右翼２階席に運ぶ自身初の先頭打者本塁打。飛