奈良県生駒郡の「亀の井ホテル 大和平群」は１１日、「わんわんパラダイス 奈良生駒」にリブランドし、すべての部屋で愛犬と一緒に泊まれるホテルに生まれ変わった。これまでは温泉旅行はペットホテルにわんちゃんを預け、家族だけで楽しむことが一般的だったが、近年、愛犬とともに旅行を楽しみたいというニーズがますます高まっている。これを受け、広い敷地、緑豊かな閑静な環境に建つ同ホテルでは、リブランドして、滞在も