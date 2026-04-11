土佐市内の量販店で女性のスカートの中を盗撮したとして県警は１１日、高知市の５０代の男を現行犯逮捕しました。性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、高知市北秦泉寺の自称会社員・坂本道宣容疑者です。警察によりますと坂本容疑者は１１日午後２時頃、土佐市内の量販店で商品を見ていた３０代女性の背後から近づき、スマートフォンを使ってスカートの中を盗撮した疑いがもたれています。坂