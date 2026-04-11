彭州市の歴史文化街区に咲くボタン。（３月２８日撮影、成都＝新華社配信／張勇）【新華社成都4月11日】中国四川省成都市彭州で現在、第42回四川天彭ボタン祭りが開かれている。彭州市は国内南西部で最大級のボタンの名所。イベントは河南省洛陽、山東省荷沢と並んで「全国三大ボタン祭り」と称され、四川省の無形文化遺産に登録されている。３月３１日、彭州市の丹景山風景区で撮影を楽しむ観光客。（成都＝新華社配信／王鳳立