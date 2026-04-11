プロ野球パ・リーグは11日、3試合が行われました。首位ソフトバンクは、1点ビハインドも4回柳田悠岐選手のレフトスタンドへのホームランで同点。6回には牧原大成選手の勝ち越しタイムリー、柳町達選手の犠牲フライ、近藤健介選手の3ランホームランで一挙5得点。日本ハムのエース伊藤大海投手を攻略し逆転勝利を飾りました。日本ハムはソフトバンク相手に今季4戦4敗となっています。楽天は打線が援護。YG安田選手、太田光選手の今季