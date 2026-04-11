ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が11日放送のフジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜前8・30）に出演。影響を受けた人物に、フィギュアスケート男子で五輪2連覇した羽生結弦さん（31）の名前を挙げた。所属事務所の先輩でもある、お笑いコンビ「ますだおかだ」岡田圭右と神奈川の逗子、葉山をドライブ。葉山牛を堪能しながら、影響を受け