「福岡チャンピオンカップ・Ｇ１」（１１日、福岡）上野真之介（３８）＝佐賀・１０２期・Ａ１＝が連勝発進を決めた。シリーズ開幕戦の初日１Ｒで３コースまくりを決めると、後半６Ｒはインから逃げて制し、「Ｇ１での連勝は記憶にないので良かったです」と喜びを口にした。まだ調整の余地は残している様子だったが、「いいエンジンの感じはある」と本体には手応えを感じる。結果として初日では唯一の連勝となり幸先のいいス