1回、走者一掃の二塁打を放ち塁上でポーズをとる西武のカナリオ＝ベルーナドーム西武の武内が今季初勝利を挙げた。テンポよく打たせて取り、7回を4安打1失点。一回に渡部の適時打、カナリオの3点二塁打で4点を先行し、四回に桑原の適時打で加点した。ロッテの田中は6回を5失点と精彩を欠いて初黒星。