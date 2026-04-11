人気漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」などで知られる漫画家の秋本治氏（73）が、11日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、同作の連載スタートまでを振り返った。少年時代に漫画家になる夢を持った秋本氏。高校卒業後はタツノコプロで、「科学忍者隊ガッチャマン」の制作に携わった。当時の同プロには、リアルアニメとギャグアニメの路線があったというが、「リアルなのも描きたいから