「西武５−２ロッテ」（１１日、ベルーナドーム）西武が快勝し、再び５位に浮上した。初回１死から源田の左前だから３連打。１点を先制すると、なおも２死満塁でカナリオが右中間へ走者一掃の適時二塁打を放ち、この回一挙４点を奪った。四回２死三塁では桑原の右適時打で２点を追加した。先発の武内は７回４安打１失点で今季初勝利を挙げた。