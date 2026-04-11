4月11日（現地時間10日）、サンアントニオ・スパーズがホームでダラス・マーベリックスと対戦。この試合でスパーズのビクター・ウェンバンヤマが40得点13リバウンドを記録し、フランチャイズ史上2人目となる、1シーズンで40得点10リバウンド以上を5回達成した選手となった。 試合は序盤から点の取り合いとなるなか、ウェンバンヤマは第1クォーターだけで16得点をマӦ