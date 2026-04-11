リンクをコピーする

【J1百年構想リーグ WEST第10節】(サンガS)京都 5-1(前半3-1)岡山<得点者>[京]アレックス・ソウザ(12分)、佐藤響(45分+5)、ジョアン・ペドロ2(45分+8、90分+1)、鈴木義宜(56分)[岡]木村太哉(31分)<警告>[京]アレックス・ソウザ(13分)、尹星俊(64分)、麻田将吾(85分)主審:清水勇人└京都が今季最多5ゴールで2試合ぶり白星! 岡山は昨季アウェー戦に続いて大敗