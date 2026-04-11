[4.11 J1百年構想リーグWEST第10節 京都 5-1 岡山 サンガS]J1百年構想リーグWEST第10節が11日に行われ、5位京都サンガF.C.はホームで8位ファジアーノ岡山を5-1で撃破した。今季最多5得点で2試合ぶりの白星。岡山は90分での3連敗を喫した。京都は前半12分に先制。ペナルティエリア左のFW本田風智からの折り返しをFWアレックス・ソウザが右足で蹴り込み、来日初ゴールを挙げた。前半31分には岡山の右CKからキッカーのMF神谷優